Son Dakika Haberleri: Akseki'de iki otomobil çarpıştı 4 ölü, 2 yaralı
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Akseki'de iki otomobil çarpıştı 4 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'da, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Akseki'de iki otomobil çarpıştı 4 ölü, 2 yaralı, System.String[]

ANTALYA'da, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya- Konya karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi yakınlardan meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Antalya, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
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