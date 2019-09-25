Son Dakika Haberleri: Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2)
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Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

24 dakika önce

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAntalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada aynı araçta bulunan Masum Tuncel, Mehmet Ali Tuncel, Bişar Tuncel ve Mecit Tuncel'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralıların kimlik bilgileri de araştırılırken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.


Antalya, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:46 Kaynak: DHA
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