Son Dakika Haberleri: Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (3)
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Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (3)

1 saat önce

4'Ü DE KARDEŞAntalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mecit Tuncel, Ali Tuncel, Mahsun Tuncel ve Beşir Tuncel'in kardeş oldukları, Antalya'nın Kemer ilçesinde oturdukları belirtildi.

Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (3), System.String[]

4'Ü DE KARDEŞ
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mecit Tuncel, Ali Tuncel, Mahsun Tuncel ve Beşir Tuncel'in kardeş oldukları, Antalya'nın Kemer ilçesinde oturdukları belirtildi. Mecit ve Mahsun Tuncel'in Kemer'de ayrı restoranlarda, Beşir Tuncel'in ise bir giyim mağazasında çalıştığı öğrenildi. Aslen Mardinli olan 4 kardeşin yıllardır Kemer'de ikamet ettiği kaydedilirken, kardeşlerin ölüm haberi ilçede büyük üzüntüyle karşılandı.
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),


Antalya, Akseki, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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