Akseki'de İşaret Dili Öğrenen Personele Sertifika Verildi

Akseki Devlet Hastanesi bünyesinde açılan işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan 11 kursiyere sertifika verildi.

Akseki Devlet Hastanesi bünyesinde açılan işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan 11 kursiyere sertifika verildi.



Akseki'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akseki Devlet Hastanesi işbirliği ile işitme engelliler için işaret dili kursu açıldı. 120 saat süren kursu tamamlayan 11 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kondak ve Akseki Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Kayhan Sakar verdi.



Akseki Devlet Hastanesinin, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği ile işaret dilini öğrenen personelin işitme engelli bireylere daha kaliteli hizmet verileceğini belirten Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, bu projenin devam ettirilmesi ve tüm hastane personelinin işaret dilini öğrenmesi gerektiğini söyledi..



İşitme engelli hastalara daha sağlıklı hizmet verebilmek adına işaret dili kursu ile personellerinin işaret dilini öğrendiklerini dile getiren Akseki Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Rabia Kayhan Sakar, " Eğitim alan arkadaşlarımız bundan sonra kurumumuzdan hizmet alacak olan engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecekler. Diğer personellerimizde gruplar halinde işaret dilini öğrenecek. Kurslarımız devam edecek." dedi.



İşaret Dili Eğitmeni Özlem Kaya, işaret dili eğitimi almış kursiyerlerin sosyal ve iş hayatında iletişim, diksiyon, kişisel gelişim, çevre koruma, meslek etiği ile iş organizasyonu konularında daha bilinçli olacaklarını söyledi.



Akseki Devlet Hastanesi toplantı Salonunda düzenlenen sertifika dağıtım törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Güngör, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kondak, Akseki Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Rabia Kayhan Sakar, Akseki Devlet Hastanesi Müdürü Bünyamin Yıldırım, işaret dili eğitmeni Özlem Kaya ve işaret dili kursiyerleri katıldı. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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