Son Dakika Haberleri: Akseki'de İşaret Dili Öğrenen Personele Sertifika

Akseki'de İşaret Dili Öğrenen Personele Sertifika

1 saat önce

Akseki Devlet Hastanesinde açılan işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan 11 kursiyere sertifika verildi.

Akseki'de İşaret Dili Öğrenen Personele Sertifika, System.String[]
Akseki Devlet Hastanesinde açılan işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan 11 kursiyere sertifika verildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akseki Devlet Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen 120 saatlik işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan hastanede görevli 11 kursiyere sertifikalarını, düzenlenen törenle dağıtıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, işaret dilini öğrenen personelin işitme engelli bireylere daha kaliteli hizmet vereceğini belirterek, projenin devam ettirilmesi ve tüm hastane personelinin işaret dilini öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

Törene, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kondak ve Akseki Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Kayhan Sakar da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Akseki, Güncel
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