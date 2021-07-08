Akseki'de jandarma ekiplerince 22 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Akseki ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, ormanlık alana ekili 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık bir aylık fiziki takip sonucu Cevizli Mahallesi eski Beyşehir yolu mevkisinde, M.S. tarafından yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
Yapılan operasyonda ormanlık alanda ekili 22 kök Hint kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
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