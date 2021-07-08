Akseki'de jandarma ekiplerince 22 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık bir aylık fiziki takip sonucu Cevizli Mahallesi eski Beyşehir yolu mevkisinde, M.S. tarafından yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Akseki ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, ormanlık alana ekili 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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