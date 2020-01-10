Akseki'de jandarmadan kaçak kazı operasyonu - Son Dakika
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Akseki'de jandarmadan kaçak kazı operasyonu

6 saat önce

Akseki ilçesinde, arkeolojik sit alanında kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Akseki'de jandarmadan kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Akseki ilçesinde, arkeolojik sit alanında kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepezbeleni Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda A.T. (36), G.Ç. (37), M.S.S. (32) ve K.M. (44) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Jandarma, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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