Akseki'de kadın kooperatifçiliği toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Antalya Tarım İl Müdürlüğü tarafından, Akseki ilçesinde kooperatif kurmayı planlayan kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Akseki Kaymakamlığı ve Akseki Belediyesi işbirliğiyle belediye Kültür Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatif Şube Sorumlusu Sibel Ersüz Yıldız, kadınların ekonomik faaliyette riski az, sosyal yaşamda ise daha etkin olmasını sağlayacak en önemli yöntemin kooperatifçilik olduğunu söyledi.

Yıldız, toplantıya katılan kadınları, "kooperatif nedir, nasıl kurulur, kimler ortak olabilir, mevcut kooperatiflere nasıl ortak olunur, Kooperatiflerin organları nelerdir, yerel idarelerin kooperatiflerdeki rolü ve önemi, sürdürülebilir kadın kooperatifleri için neler yapılması gerekir?" gibi konularda bilgilendirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara, kadınların yaptığı yöresel yemeklerden ikram edildi.