Akseki'de kadın kooperatiflerinin kurulması toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Akseki ilçesinde kurulması planlanan kadın kooperatifleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Akseki Belediyesi Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda yapılan toplantıya Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, kurum amirlerinin yanı sıra mahalle muhtarları da katıldı.

Kaymakam Hülür, toplantıdaki konuşmasında, üretimin ve kooperatifçiliğin en önemli bileşeni olan kadının Türk toplumundaki önemini vurguladı.

İlçenin kapsamlı ve dengeli gelişmesi, alternatif turizm alanlarında iyi bir konuma sahip olması açısından kadın kooperatifi çalışmasını çok önemsediğini belirten Hülür, şunları ifade etti:

"Bu noktada projenin paydaşlarından birisi olarak elimizden geleni yapacağız. Ancak unutulmamalı ki ilçemizin tüm dinamiklerini aynı yöne ve tarafa çeviremezsek başarı kalıcı olmayacaktır. Kapsayıcı, yalın ve sonuç odaklı bir dil ile bunu hep birlikte başarabiliriz. Şunu çok net görebiliriz ki Akseki'nin önünde ki çıkış yolu alternatif turizmdir. Doğası, havası ve tarihi ile bize bunu anlatıyor. Akseki'nin çalışkan kadınlarını ve iş insanlarını bu proje altında buluşturduğumuzda ekonomik ve sosyal anlamda büyük bir ilerleme olacaktır."

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise kadınların toplum içerisinde güçlendirilmesi, kendi başına ayakta durabilmesi ve kendini geliştirebilmesinin toplum açısından yararlı olacağını dile getirdi.

Bu yönüyle kooperatiflerin oluşturulmasının kadınlar için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Özkan, "Kadın kooperatiflerin kurulup güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve yaygınlaştırılması ile kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında iş birliği yapmasını amaçlıyoruz. Her zaman çalışkan kadınlarımızın yanında olacak ve onların her zaman destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.