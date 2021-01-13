Akseki ilçesinde kamyonla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Selek'in kullandığı 07 BRS 38 plakalı hafif ticari araç, Akseki-Seydişehir kara yolu Manayıt mevkisinde aynı yönde seyreden Murat Gül idaresindeki 07 LB 530 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada sürücü Selek ile araçta bulunan Ali Sami Avuçalmaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akseki'de kamyonla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika