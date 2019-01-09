Son Dakika Haberleri: Akseki'de Kapalı Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Akseki'de Kapalı Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

57 dakika önce

Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 35 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 35 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle dün kırsal bölgelerdeki 35 mahalle yolunun kapandığını kaydetti.

Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 15 ile 40 santimetreyi bulduğunu belirten Uysal, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleriyle Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 13 iş makinesiyle ekip halinde yaptıkları çalışmalar sonrası yollar ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz ulaşımın sağlanmasıyla genişletme çalışması yapacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:42 Kaynak: AA

İsmet Uysal, Uysal, Akseki, Güncel
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