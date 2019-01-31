Akseki'de Kapalı Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
17 dakika önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahallenin yolu, ulaşıma açıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahallenin yolu, ulaşıma açıldı.
Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek rakımlı bölgede bulunan Yarpuz, Cevizli, Ceceler, Kuyucak, Karakışla, Bademli, Süleymaniye, Değirmenlik, Salihler, Çınaddibi, Gümüşdamla, Susuzşahap ve Günyaka mahallerinde dün etkili olan kar nedeniyle yolların kapandığını belirtti.
Mahalle yollarında kar kalınlığının 30-40 santimetre arasında olduğunu ifade eden Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gece boyunca yapılan çalışmanın ardından yollarının ulaşıma açıldığını bildirdi.
Uysal, meteorolojinin kar uyarısına karşı ekiplerin hazır olarak beklediklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:22 Kaynak: AA
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