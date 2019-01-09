Son Dakika Haberleri: Akseki'de Kapalı Yol Kalmadı

Akseki'de Kapalı Yol Kalmadı

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 35 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Akseki'de Kapalı Yol Kalmadı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 35 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle dün kırsal bölgelerdeki 35 mahalle yolunun kapandığını söyledi. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 15 ile 40 santimetreyi bulduğunu belirten Uysal, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleriyle Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 13 iş makinesi ile ekip halinde yapılan çalışmalar sonrası yollar ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz ulaşımın sağlanması ile birlikte bugünde genişletme çalışması yapacak" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Uysal, Antalya, Akseki, Güncel
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