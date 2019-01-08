Son Dakika Haberleri: Akseki'de Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Akseki'de Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akseki'de Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Antalya- Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 35 santimetreye ulaştı. İlçede 30 mahallenin yolları kapanırken, Karayolları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi ve Akseki Belediyesine ait iş makineleri ile ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya-Konya kara yolunda ulaşım olumsuz etkilendi, Akseki- Seydişehir kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir kara yolu üzerinde bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkinde ise kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Konya, Antalya, Akseki, Kar, Güncel
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