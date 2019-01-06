Son Dakika Haberleri: Akseki'de Kar Yağışı

Akseki'de Kar Yağışı

31 dakika önce

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akseki'de Kar Yağışı, System.String[]
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda, kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı nedeniyle 15 mahalle yolu ise trafiğe kapandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kar kalınlığı da bir buçuk metreye ulaştı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri de zincirsiz ve uzun araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler gizli buzlanma tehlikesine karşı da dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Kırsal mahalle yolları kapandı

Akseki merkezde de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken 15 mahalle yolununda kar yağışı nedeniyle kapalı olduğu bildirildi. Yüksek kesimlerdeki mahalle yollarında da kar kalınlığın 40 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesinin iş makineleriyle kar kürüme çalışmaları başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

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