Akseki'de karantina iddiasına yalanlama - Son Dakika

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçenin karantinaya alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Hülür, yaptığı açıklamada, bir televizyon kanalında programa katılan akademisyenin "Akseki karantinaya alındı" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Resmi makamların açıklamaları dışındakilere itibar edilmemesini isteyen Hülür, bu süreçte herkesin sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da ilçe halkının alınan tedbirler ve uyarılar doğrultusunda normal yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" ekibinin de 51 mahallede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özkan, basın yayın kuruluşları ve sosyal medya aracılığıyla asılsız haber yayanlara ilişkin suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını kaydetti.