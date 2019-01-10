Son Dakika Haberleri: Akseki'de Kış Manzaraları

Akseki'de Kış Manzaraları

1 saat önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan kar manzaraları hayran bıraktı.

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ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan kar manzaraları hayran bıraktı.

Akseki'de son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede doyumsuz kış manzaraları ortaya çıkardı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların üzerleri karla kaplanınca, eşsiz görüntüler oluştu.

Antalya- Konya karayolunun en önemli geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde de yer yer beliren mavi gökyüzünün, çam ağaçlarının üzerini kaplayan beyaz örtüyle birleştiği anlar, hayran bıraktı. Alacabel'de kar küreme aracı yolda temizlik yaparken çekilen görüntüler, bölgedeki kar yoğunluğu gözler önüne serdi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:40 Kaynak: DHA

Toros Dağları, Antalya, Akseki, Güncel
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