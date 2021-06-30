Akseki'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de kampanya kapsamında kan verdi. ???????

Kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar 91 ünite kan bağışında bulunuldu. Başvuran 9 kişinin ise çeşitli nedenlerden dolayı 9 kanı alınmadı.

Antalya Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Akseki Belediyesi hizmet binası önünde kan bağışı kampanyası düzenledi.

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