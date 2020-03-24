Akseki'de koronavirüsle mücadelede dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Akseki Belediyesi'ne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Akseki Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akseki ilçesinde ve mahallelerde bulunan kamu binaları, sıklıkla kullanılan alanlar ve belediyeye bağlı tüm merkezlerde dezenfekte ve ilaçlama işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Sürdürülen çalışma kapsamında özel solüsyonlar kullanılıyor. Tüm hizmet binalarında, toplu taşıma yapılan araçlarda, kamu binalarında, ibadethanelerde, caddelerde, sokaklarda, petrol ofisleri ve dinlenme tesislerinde dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Koronavirüs ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde devam ettiğini belirten Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, "Bu günleri hep birlikte dayanışma içerisinde aşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.