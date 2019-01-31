Son Dakika Haberleri: Akseki'de Mahalle Yollarında Karla Mücadele

Akseki'de Mahalle Yollarında Karla Mücadele

28 dakika önce

Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Akseki'de Mahalle Yollarında Karla Mücadele, System.String[]
Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yüksek rakımlı bölgede bulunan Yarpuz, Cevizli, Ceceler, Kuyucak, Karakışla, Bademli, Süleymaniye, Değirmenlik, Salihler, Çınaddibi, Gümüşdamla, Susuzşahap ve Günyaka mahallerinde dün etkili yağan kar nedeniyle yolların kapandığını hatırlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleriyle Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptıkları çalışmalar sonrası gece saatlerinde yolların ulaşıma açıldığı kaydeden Uysal, mahalle yollarında kar kalınlığının yer yer 30 ila 40 santimetre olduğunu söyledi.

Uysal, ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Uysal, meteorolojinin kar uyarısına karşın ekiplerin hazır bekletildiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

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