Son Dakika Haberleri: Akseki'de Mahallelere Kilit Parke Taşı Döşeniyor

Akseki'de Mahallelere Kilit Parke Taşı Döşeniyor

44 dakika önce

Akseki Belediyesinin başlattığı çevre ve yol düzenleme çalışmaları kapsamında mahallelerde parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Akseki'de Mahallelere Kilit Parke Taşı Döşeniyor, System.String[]
Akseki Belediyesinin başlattığı çevre ve yol düzenleme çalışmaları kapsamında mahallelerde parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelere kilit parke taşı döşeyerek, mahalle içi yolları daha modern hale getiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol yapım, onarım, düzenleme ve kaldırım çalışmaları kapsamında Akseki Merkez Hükümet Caddesinde daha önce alt yapı çalışmaları tamamlanan yolda kilit taşı döşeme işlemlerine başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin havaların düzelmesiyle merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Daha önce alt yapı çalışmalarında bozulan merkezdeki mahalle yollarında kilit taşı döşemesi başlattıklarını anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Kırsal mahallelerimizin yanı sıra Akseki Merkezde Hükümet caddesinde bozuk olan eski kilit taşlarını tamamen kaldırdık. Buradan başlayan çalışmalarımız Aşağı Çarşıya kadar devam edecek. Yaklaşık bin 500 metre kare kilit taşı döşemesi yapacağız. Kırsal mahallelerimizde de çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

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