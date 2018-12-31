Akseki'de Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı
2 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde dün trafik kazası meydana geldi.
Antalya
'nın Akseki
ilçesinde dün trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay dün 17.00 sıralarında Akseki ilçesine bağlı Sarıhacılar Mahallesi Uzunyol mevkinde meydana geldi. TOKİ istikametinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Ömür Karacan'ın (52) kullandığı araç, aynı istikamette ilerleyen Ahmet Doğan
(18) ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu araç sürücüleri ve Karaca'nın aracında bulunan Hatice
Düğme ve Cevriye Düğme yaralanarak Akseki Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:45 Kaynak: İHA
Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı
Aleyna Tilki Konseri İzdihama Neden Oldu
Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi
7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu