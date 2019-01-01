Akseki'de Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün trafik kazası meydana geldi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, olay dün 17.00 sıralarında Akseki ilçesine bağlı Sarıhacılar Mahallesi Uzunyol mevkinde meydana geldi. TOKİ istikametinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Ömür Karacan'ın (52) kullandığı araç, aynı istikamette ilerleyen Ahmet Doğan (18) ile çarpıştı.



Çarpışma sonucu araç sürücüleri ve Karaca'nın aracında bulunan Hatice Düğme ve Cevriye Düğme yaralanarak Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırıldı

Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı