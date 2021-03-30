Akseki'de muhtarlar toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Akseki ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Özkan başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Akseki Belediyesi Toplantı Salonundaki toplantıda, 2021'de yapılacak projeler başta olmak üzere ilçe merkezi ve mahallelerdeki yatırım çalışmaları ile ihtiyaç ve sorunlar ele alındı.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlığın önemine değinerek, "Zaman zaman sizlerle istişare yapılması, sizlerin taleplerinin dile getirilmesi devletin vatandaşa en yakın eli olarak muhtarla devlet kurumlarının buluşturulması, bir araya getirilmesi önemli. Düzenlenen toplantının Akseki'miz için faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Toplantı, muhtarların mahallelerinin sorunlarını dile getirmeleri, kurum yetkileri ve ilgili daire amirlerinin sorunların çözümü noktasında gerekli bilgilendirmeleri yapmaları ile son buldu.

Salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak iki grup halinde düzenlenen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Halis Lütfi Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Erdoğan Akseki Belediyesi yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.???????