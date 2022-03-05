Akseki'de öğrenciler arasında "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası - Son Dakika
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Akseki'de öğrenciler arasında "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası

05.03.2022 14:07
Akseki'de öğrenciler arasında "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın önderliğinde başlatılan Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu öğrencilerince turnuva düzenlendi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, turnuvada başarılı olan öğrencilere belgelerini ve ödüllerini verdi.

Hülür, dereceye giren öğrencilerle mangala oynayacağını belirtti.

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR HORTUMDAN ZARAR GÖRENLERİN YARALARI SARILIYOR

Ersin Yazıcı, Hisarcık, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akseki'de öğrenciler arasında 'Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akseki'de öğrenciler arasında "Akıl ve Zeka Oyunları" turnuvası - Son Dakika
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