Akseki'de öğrenciler Mehmetçik için yürüdü - Son Dakika
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Akseki'de öğrenciler Mehmetçik için yürüdü

6 saat önce

Akseki ilçesinde ortaokul öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için okulda dua etti, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Akseki'de öğrenciler Mehmetçik için yürüdü, System.String[]

Akseki ilçesinde ortaokul öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için okulda dua etti, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Akseki Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ile okul bahçesinden İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşün sonunda öğrenciler şehit olan askerlerin isimlerini tek tek anons ederek hep bir ağızdan "Burada" dedi.


Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ile Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan de öğrencilerin yürüyüş ve anma programına katıldı.

Akseki, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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