Akseki'de öğrencilere kitap hediye edildi - Son Dakika

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında Akseki ilçesindeki öğrencilere kitap hediye edildi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yaptığı açıklamada, Antalya Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında başlatılan proje ile okumayı teşvik etmek amacıyla da çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bu doğrultuda öğrencilere yarı yıl tatilinde arkadaşlık etmesi için 787 öğrenciye, birer kitap hediye ettiklerini anlatan Hülür, "Kitaplarımızla okuma gücümüzü ve alışkanlığımızı geliştireceğiz. İşin sonunda kendine güvenen, yetiştiren, bilgili ve saygılı nesiller yetiştirmiş olacağız. Umarım öğrenci kardeşlerimiz onlara emanet ettiğimiz kitaplara hep sahip çıkarlar." ifadelerini kullandı.