Akseki'de Polis Haftası Etkinlikleri
1 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Antalya
'nın Akseki
ilçesinde Polis Haftası
ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır, Akseki İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla ve polis memurları ile birlikte İlçede bulunan Anaokulu, ilkokul bir ve ikinci sınıf öğrencilerine "Sıfır Atık Boyama Kitabı" hediye edildi.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, minik öğrencileri bilinçlendirmek için Sıfır Atık Boyama Kitabı hediye ettiklerini söyledi. Sıfır Atık Projesi israfın önlenmesini, oluşan atık miktarının azaltılmasını ve atıkların geri dönüşümlerini sağlayan bir tasarruf ve verimlilik projesi olduğunu söyleyen Nasır, "Projenin hayata geçirildiği yaklaşık bir yıllık dönemde 2.2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton atık elektronik eşya, 38 bin ton bitkisel ve 80 bin ton madeni atık yağ, 184 bin ton ömrünü tamamlamış lastik kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanılmıştır. Hedefimiz Sayın Emine Erdoğan
Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan projeyi Akseki'de etkin bir şekilde uygulayarak ülke genelinde 2023 yılına gelindiğinde evsel atık geri kazanım oranımızı en az yüzde 35 seviyesine çıkartmak, ayrıca yıllık 100 bin kişiye doğrudan istihdam, 20 milyar lira ekonomik kazanç, cari açığın yüzde 8 azaltılmasının sağlanması ve yüzbinlerce ağacın kurtarılmasıdır" diye konuştu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:36 Kaynak: İHA
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