Akseki'de sofralarının vazgeçilmezi yufka ekmek, imece usulü hazırlanıyor - Son Dakika

Akseki ilçesinde kadınlar, sofraları vazgeçilmek lezzetlerinden yufka ekmekleri imece usulü yapıyor.

İlçedeki kadınlar, havaların iyi olmasını fırsat bilerek açık havada evlerinin önünde yufka ekmek yapmak için kolları sıvıyor. Su, tuz ve maya katarak yoğurdukları hamurları beze adı verdikleri küçük parçalara ayıran kadınlar, oklava yardımıyla açtıkları ekmekleri yer ocağında pişiriyor.

Kadınların yardımlaşarak yaptığı yufka ekmekler, sofralarda büyük bir lezzetle tüketiliyor.

Hacı İlyas Mahallesi sakinlerinden ev hanımı Gülay Hatipoğlu, AA muhabirine, yufka ekmek yaparak hem sofralarını taçlandırdıklarını, hem de eski bir geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Yakın mahallelerde de birçok aileye imece usulü yufka ekmek hazırladıklarını anlatan Hatipoğlu, "Havanın güzel olmasıyla komşularımızla beraber toplanıyoruz. Hem sohbet ediyoruz hem ekmeğimizi yapıyoruz.Yufka ekmeği imece usulü yapıyoruz. Sofralarımızı tatlandırıyoruz. Yapımı zahmetli ama sofralarımıza lezzet katıyoruz. Leğenimize unumuzu eliyoruz içine tuzumuzu suyumuzu ilave ediyoruz, hamurunuzu yoğuruyoruz. Saçımızı ve simidimi hazırlıyoruz, oturuyoruz açmaya. Bezemizi döküyoruz ekmeğimizi pişiriyoruz." diye konuştu.

"Eski geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz"

Yufka ekmeklerin evlerde bereketi arttırdığına inandıklarını ifade eden Hatipoğlu "Ekmeğimiz bayatlamıyor. Aylarca kalabilir yiyeceğimiz zaman 15 dakika önce ıslatıyoruz sonra yiyoruz. Komşularımızla eski geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Her ay mahallede kadınlarla bir araya gelip hem sohbet ettiklerini hem de ekmeklerini pişirdiklerini aktaran Hatipoğlu, böylece yardımlaşmanın önemini anladıklarını dile getirdi.