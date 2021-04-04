Akseki'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Akseki ilçesinde jandarma ekiplerince, girdiği dükkanda suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akseki- Manavgat kara yolunda Vahit Öz'e ait şilebezi ve hediyelik eşya satan dükkanda farklı tarihlerde hırsızlık olayının yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

Kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, dükkanın yakınında nöbet tuttu. Gece saatlerinde hırsızlık zanlısı M.P'nin dükkana girdiğini gören ekipler, iş yeri sahibine haber verdi.

Giysilerin arasına saklanan zanlı, ekiplerce gözaltına alındı.

İbradı ilçesinde de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yeri sahibi Öz, yaptığı açıklama, dükkanın salgın nedeniyle 6 aydır kapalı olduğunu ifade etti.

İş yerinde üç sefer hırsızlık olayının yaşandığını belirten Öz, "Jandarma ekibimiz detaylı inceleme yaparak, iş yerimizi gözetim altına aldı. Saat 03.00 civarında iş yerimize giren hırsız, jandarma ekiplerimizce suçüstü yakalandı. Ekiplerimize çok teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.