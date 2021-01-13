Akseki'de takla atan cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Akseki ilçesinde takla atan pick-upın sürücüsü yaralandı.
Nurettin Taş'ın kullandığı 07 AAH 610 plakalı araç, Akseki- Manavgat kara yolu Geriş Mahallesi kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akseki-Manavgat kara yolunun İbradı Kavşağı'nda ise sürücüsü öğrenilemeyen 34 BIP 926 plakalı otomobil, kayarak refüje çıktı.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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