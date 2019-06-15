Akseki'de trafik kazası: 5 yaralı
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ANTALYA'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:50 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Akseki
ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Akseki Seydişehir
karayolu Yarpuz
Mahallesi yakınlarındaki kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Necmi Sanay (57) yönetimindeki 34 LC 8012 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Batuhan Şenyüz (27) yönetimindeki 66 AP 560 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, Necmi Sanay ve eşi Semra Sanay (30) ile diğer sürücü Batuhan Şenyüz (27), oğlu Meriç
Şenyüz ve Hasbi Yıldız yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Hasbi Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.
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