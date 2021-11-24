Akseki'de uçuruma yuvarlanan tırın şoförü yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan tırın şoförü yaralandı.

Abdulfettah Aktaş'ın kullandığı 31 AJ 671 plakalı tır, Akseki - Manavgat kara yolu Taşlıca Mahallesi'nde yoldan çıkarak, bariyerleri aştı ve yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aktaş, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.