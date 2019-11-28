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Akseki'de üstyapı çalışmaları

6 saat önce

Akseki ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Akseki ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilk etapta cadde ve sokaklara 750 ton sıcak asfalt, 150 ton sathi asfalt döktü.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

"Konforlu yollar için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz." diyen Özkan, "İlçe merkezinde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Bunlardan bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Aynı zamanda kilit parke taşı çalışmaları ilçe merkezinde ve mahallelerimizde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akseki'de üstyapı çalışmaları

İbrahim Özkan, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:37 Kaynak: AA
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