Akseki'de usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Akseki'de usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı
09.12.2020 10:59
Antalya'nın Akseki ilçesinde avlaklarda usulsüz av yapan 4 şahsa toplamda 5 bin 971 TL idari para cezası uygulandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde avlaklarda usulsüz av yapan 4 şahsa toplamda 5 bin 971 TL idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri, Akseki İbradı mevki'inde usulsüz olarak av yapan 4 şahsı yakaladı. Şahıslara, 'avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlanmak, avlanma süreleri dışında avlanmak ve yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi' maddelerinin ihlalinden dolayı toplamda 5 bin 971 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA
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