Akseki'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Akseki'de uyuşturucu operasyonu

21.04.2022 09:54
Akseki'de uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Akseki ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Akseki ilçesi, Sarıhacılar Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yapılan çalışmalarda M. Ç. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve Akseki, Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.Ç. isimli şahsın Akseki İlçesinde ikamet ettiği evde ve aracında yapılan aramada; 4 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı payp ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak suçlarından gözaltına alındı. - ANTALYA

Akseki'de uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Hisarcık, Akseki, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akseki'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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