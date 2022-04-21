Akseki ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıhacılar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika