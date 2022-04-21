Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

21.04.2022 10:14
Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Akseki ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Akseki ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıhacılar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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