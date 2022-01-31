Akseki'de vatandaşlar kar keyfi yaşadı - Son Dakika

Antalya'da kar keyfi yaşamak isteyenler, kar yağışının etkili olduğu Akseki ilçesinde kar topu oynadı, leğenlerle kayak yaptı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı bir yandan yaşamı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlarda bu durumu eğlenceye çevirdi.

Çocukların eğlencesine sahne olan beyaz örtüyü fırsat bilen vatandaşların kar topu oynaması, leğenlerle ve plastik poşetlerle kayak keyfi yapması ilginç anlar yaşattı.

Kar yağışının etkisini arttırdığı Alacabel mevkisinde ve Cevizli Mahallesi yakınında yoğunluk oluştu.

Antalya'nın çeşitli ilçelerinden gelenler ile Konya istikametinde ilerleyen araçlarından inenler kar yağışının tadını çıkardı, kartpostallık manzarayı ise cep telefonları ile kaydetti.

Manavgat'tan gelen Celal Kirazlı, kar yağışının başlamasıyla birlikte çocuklarını da alarak bölgeye geldiğini söyledi.

Manavgat'ta uzun süredir görmedikleri karı birkaç gün önce kısa süreli de olsa gördüklerini ancak kara olan özlemlerinin bitmediğini ifade eden Kirazlı, "Bu karda çaydanlıkta odunda pişen çayı dünyaya değişmeyiz. Bu soğuk havada içimizi ısıtıyor. Herkese tavsiye ederiz. Şu güzellikleri, şu doğa harikasını herkes yaşasın." dedi.

Manavgat'tan gelen Hasan Ersoy da "Alacabel mevkisine ailem ve çocuklarımla piknik yapmaya geldik. Gayet güzel kar yağıyor. Çocuklarım kar oynamak isteyince arabamıza atlayıp buraya geldik. Çok eğlenceli vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cin ise Antalya kent merkezinden geldiklerini belirterek, karın tadını ve keyfini çıkardıklarını söyledi.

Karda eğlenen çocuklardan Mert Ayık ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.