Akseki'de vatandaşlar ve jandarma kan bağışı yaptı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşların yanı sıra jandarma personelinin de ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında 81 ünite kan toplandı.

Antalya Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezince Akseki Belediyesi hizmet binası önünde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kampanyaya vatandaşlar ve jandarma personeli katıldı.

Kan bağışları nedeniyle bronz madalyaya layık görülen Sabri Yücel Yüksel, gazetecilere, kan bağışında bulunmanın sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğun ifade eden Yüsel, "Kan bağışına vatandaşlarımızın da ilgi göstermesi oldukça önemlidir. Korona virüsü salgını nedeni ile vatandaşlarımızın kan vermekte tereddüt etmesine gerek yok, kan toplama merkezlerinde gerekli hijyen kurallarına uyarak, sosyal mesafeyi de göz önünde bulundurarak dezenfekte işlemleri yapılıyor. Herkesi kan vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi Ekip Planlama Sorumlusu Hüseyin Bayramer de, kan bağışının önemli olduğunu belirterek, "Kan bağışlarınız sonrası 10 bağış üzeri bronz, 25 bağış ve üzeri gümüş, 30 bağış ve üzerine ise altın madalyamız var. Teşekkür ediyoruz, bağışlarınız devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.