Akseki'de vatandaşlara mektuplu

Antalya'nın Aksek ilçesi Kaymakamı Volkan Hülür, vatandaşlara mektup yazarak evde kal çağrısında bulundu.

Kaymakam Hülür, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok yaşlı ve kronik hastaları tehdit ettiğini bildirdi.

Bu nedenle vatandaşların evlerinde izole bir hayat sürmesinin önemine dikkati çeken Hülür, ilçedeki vatandaşlara mektup yazarak evde kal çağrısında bulunduğunu belirtti.

Mektupta, "Değerli büyüklerimiz. Bizzat sizleri ziyaret edip, çayınızı içmek isterdim. Karşılıklı hal hatır sormak, keyifli bir sohbet ederdik. Bu zor günleri Allah'ın izniyle açtıktan sonra eski neşeli günlere döneceğimize inancım tamdır. Sizlerle birlikte kendimizi daha huzurlu ve güvende hissediyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Zor günlerde sizleri göz bebeğimiz gibi korumak adına devletimiz bazı önlemler alıyor. Bu önlemlerle tüm dünya ülkelerinin yapmadığı bir şey yapıyoruz. Ülkemizin kültür kökleri olan çınarlarımıza saygı duyuyor ve sahip çıkıyoruz. Bu anlamda sizlerin rahat edebilmesi için vefa grubu oluşturduk. Devletimiz ve bizler evlatlarınız olarak sizlere hizmet etmeye her zaman hazırız. Tüm iyi dileklerimizi sizlerin güzel yüreğine gönderirken sayın bakanımız Süleyman Soylu ve Antalya Valimiz Münir Karaloğlu'nun selamlarını iletmekten şeref duyarız. Ellerinizden öperim." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ilçe girişinde uygulama yapan emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.