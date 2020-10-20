Akseki'de yaban keçisi avlamaya çalışırken yakalanan kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Akseki'de yaban keçisi avlamaya çalışırken yakalanan kişiye ceza kesildi

20.10.2020 11:15
Akseki'de yaban keçisi avlamaya çalışırken yakalanan kişiye ceza kesildi, System.String[]

Akseki ilçesinde yaban keçisi avlamaya çalışırken yakalanan kişiye para cezası kesilerek av malzemelerine el konuldu.

Akseki ilçesinde yaban keçisi avlamaya çalışırken yakalanan kişiye para cezası kesilerek av malzemelerine el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği Av Koruma Kontrol ekipleri, Akseki Şefi Mestan Hisarkaya koordinasyonunda yaptıkları çalışmada bir kişinin yaban keçisi avlamaya çalıştığını belirledi.

Geriş Mahallesi Milli Parklar sınırları içerisinde yakalanan kişiye yasa dışı avcılıktan para cezası verildi. Ayrıca avcının silahı ve sırt çantasındaki el dürbünü, mesafe ölçer, ip ve bıçağına el konuldu.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Para Cezası, Akseki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akseki'de yaban keçisi avlamaya çalışırken yakalanan kişiye ceza kesildi - Son Dakika

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