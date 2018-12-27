Akseki'de Yağlı Boya Resim Kursu Açıldı

Akseki ilçesinde Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) ve Akseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yağlı boya resim kursu açıldı.

Akseki ilçesinde Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) ve Akseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yağlı boya resim kursu açıldı.





Akseki Emine-Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu resim öğretmeni Mustafa Berk tarafından verilen kursta, teorik ve uygulamalı çalışmalarda kursiyerlere resim sanatı öğretiliyor.



ASMEK Sorumlusu Hasan Küçükbaş, kursun, yağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, tuvale aktarma, yağlı boya tekniğini uygulama, bilgi ve becerisine sahip bireyleri yetiştirmek amacıyla açıldığını belirtti.



Küçükbaş, 20 kişinin kursa katıldığını ve eğitim süresinin 300 saat süreceğini kaydederek, "Teorik ve uygulamalı çalışmalarla kursiyerler, resim sanatını en güzel şekilde öğrenebilecek. Kursiyerler var olan yeteneklerini ortaya çıkaracak." dedi.



Boş zamanlarını resim yaparak değerlendirdiklerini ifade eden kursiyerler de bu tür kursların açılmasından memnun olduklarını aktardı.





Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verilecek.

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