Son Dakika Haberleri: Akseki'de Yağlı Boya Resim Kursu Açıldı

Akseki'de Yağlı Boya Resim Kursu Açıldı

15 dakika önce

Akseki ilçesinde Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) ve Akseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yağlı boya resim kursu açıldı.

Akseki'de Yağlı Boya Resim Kursu Açıldı, System.String[]
Akseki ilçesinde Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) ve Akseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yağlı boya resim kursu açıldı.


Akseki Emine-Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu resim öğretmeni Mustafa Berk tarafından verilen kursta, teorik ve uygulamalı çalışmalarda kursiyerlere resim sanatı öğretiliyor.

ASMEK Sorumlusu Hasan Küçükbaş, kursun, yağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, tuvale aktarma, yağlı boya tekniğini uygulama, bilgi ve becerisine sahip bireyleri yetiştirmek amacıyla açıldığını belirtti.

Küçükbaş, 20 kişinin kursa katıldığını ve eğitim süresinin 300 saat süreceğini kaydederek, "Teorik ve uygulamalı çalışmalarla kursiyerler, resim sanatını en güzel şekilde öğrenebilecek. Kursiyerler var olan yeteneklerini ortaya çıkaracak." dedi.

Boş zamanlarını resim yaparak değerlendirdiklerini ifade eden kursiyerler de bu tür kursların açılmasından memnun olduklarını aktardı.


Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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