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Akseki'de yol kenarında satılan ürünlere operasyon

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde yol kenarındaki işletmelere yönelik yapılan denetimde 961 kilogram bal, 865 kilogram reçel, 650 kilogram pekmez ve 400 kilogram zeytinyağı başta olmak üzere 340 etiketsiz ve bandrolsüz ürüne el konuldu.

Akseki'de yol kenarında satılan ürünlere operasyon, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde yol kenarındaki işletmelere yönelik yapılan denetimde 961 kilogram bal, 865 kilogram reçel, 650 kilogram pekmez ve 400 kilogram zeytinyağı başta olmak üzere 340 etiketsiz ve bandrolsüz ürüne el konuldu.
Akseki Kaymakamlığı ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmesi amacıyla Akseki ilçesi ile Konya karayolundaki tesisler, gözlemeciler ve seyyar bal satıcıları denetledi.
Denetimlerde etiketsiz ve bandrolsüz olduğu belirlenen 961 kilogram bal, 865 kilogram reçel, 650 kilogram pekmez ile 400 kilogram zeytinyağı başta olmak üzere 340 ürüne el konuldu. 15 işletme sahibine ise 54 bin 465 lira para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler sırasında işletme sahiplerine ve çalışanlarına uymaları gereken kurallar anlatıldı.
"Sağlığınız için aldığınız ürünlerin etiketlerine bakın"
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine Akseki- Seydişehir karayolunda sahte bal satıldığı yönünde çok sayıda şikayet ulaştığını söyledi. Bunun üzerine Akseki Kaymakamlığınca İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekiplerince bir komisyon oluşturulduğunu anlatan Özkan, komisyon üyelerinin de bugün denetimi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Vatandaşların sağlıklı ürünleri tüketmesi gerektiğine işaret eden Özkan, "Yol kenarında Akseki balı değil, nerede üretildiği belli olmayan sahte bal satılmakta. Akseki balı yolda satılmaz. Akseki balını bulmanız için ancak bir sene önceden bunu üreticilerine söylemeniz gerekir. Dışarıda satılan balların hiçbirisi Akseki balı değildir. Ne olduğu belli değildir. Dünyaca ünlü markamız olan Çimi Yaylası'nın balı başka bir iklimde, başka bir ortamda yapılan bal ile aynı değildir." diye konuştu.
Vatandaşlara da yol kenarında "Akseki balı" diye satılan balları almamalarını öneren Özkan, kendi sağlıkları açısından aldıkları ürünlerin etiketlerine dikkatli bakmalarını istedi.
Özkan, denetimlerin süreceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:40 Kaynak: AA
Konya, Antalya, Akseki, Güncel
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