Son Dakika Haberleri: Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

40 dakika önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.

Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne seyreden Metro Turizme ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandı. Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.


- Aksekiantalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:07 Kaynak: DHA
Konya, Antalya, Akseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüks otomobil, durağa böyle daldı Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Kahveye giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Seçim yasakları başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:47:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]