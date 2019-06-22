Son Dakika Haberleri: Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (2)

40 dakika önce

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİAntalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada, sürücü Memiş Dilek (27) ile aralarından 5 çocuğun da bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (2), System.String[]

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ
Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada, sürücü Memiş Dilek (27) ile aralarından 5 çocuğun da bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Konya'dan Antalya'ya seyreden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün, yağmur nedeniyle kaydığı, sürücü Memiş Dilek'in direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattığı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
Antalya, Akseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşına girdi! Ailenin umudu yurt dışı Boğuldu sanılan yaşlı adam, kıyıya çıktığında zafer pozu verdi Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:33:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]