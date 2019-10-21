Son Dakika Haberleri: Akseki'de "Yöresel Lezzet Günleri" etkinliği
Son Dakika Güncel Akseki'de 'Yöresel Lezzet Günleri' etkinliği

Akseki'de "Yöresel Lezzet Günleri" etkinliği

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde "Yöresel Lezzet Günleri" etkinliği düzenlendi.

Akseki'de

Antalya'nın Akseki ilçesinde "Yöresel Lezzet Günleri" etkinliği düzenlendi.

Sarıhacılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ahşap kaşık ile aralarında saraylı tatlısı, Akseki kurabiyesi, holuska, ekşi tarhana çorbası, kabuklu fasülye yemeklerini içeren geleneksel yemek yapımı yarışması düzenlendi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, yöresel sanatçılar konser verdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe, Akseki Kaymakam Vekili Mevlana Kürkçü ile Belediye Başkanı İbrahim Özkan da katıldı.

Antalya, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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