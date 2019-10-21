Antalya'nın Akseki ilçesinde "Yöresel Lezzet Günleri" etkinliği düzenlendi.
Sarıhacılar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ahşap kaşık ile aralarında saraylı tatlısı, Akseki kurabiyesi, holuska, ekşi tarhana çorbası, kabuklu fasülye yemeklerini içeren geleneksel yemek yapımı yarışması düzenlendi.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, yöresel sanatçılar konser verdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe, Akseki Kaymakam Vekili Mevlana Kürkçü ile Belediye Başkanı İbrahim Özkan da katıldı.