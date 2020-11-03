Akseki'deki okula "Şehit Er Ömer Ay" kütüphanesi yapıldı - Son Dakika

Akseki ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve hayırseverin destekleriyle Ali- Hasan Coşkun Kardeşler İlkokuluna Şehit Er Ömer Ay adına kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, açılışta yaptığı konuşmada, şehit adına açılan kütüphanenin öğrencilerin vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğu anlamaları açısından faydalı olduğunu belirtti.

Öğrenciler için kütüphanede yüzlerce kitap bulunduğunu dile getiren Hülür, "İnşallah bu kütüphane, öğrencilerimizin gelişmesine ve bilgilerini yenilemelerine büyük katkısı sağlar." dedi.

Kütüphanenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Hülür, şehide de Allah'dan rahmet, ailesine hayırlı ömürler diledi.

Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise şehitlerin adını yaşatmak için her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ali-Hasan Çoşkun Kardeşler İlkokulu Müdürü Özlem Kaya da okulun önemli bir eksikliğinin giderildiğini kaydetti.

Öğrencilerin rahatlıkla ders çalışıp, araştırma yapabileceği ortamın yapılmasına destek olanlara teşekkür eden Kaya, kütüphanen isminin de oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 26 Eylül 1985'de teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan Ömer Ay'ın kardeşi Yakup Ay da kardeşinin isminin kütüphane gibi önemli bir mekanda yaşatılıyor olmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Açılış törenine şehidin ailesi, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak, Akseki Karakol Komutanı Astsubay Erhan Çelme ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı da katıldı.