Akseki, Elmalı ve Finik'de arızalı içme suyu hatlarına anında müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Akseki, Elmalı ve Finike'de meydana gelen içme suyu ve kanalizasyon hatlarındaki arızalara anında müdahale etti.



ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaşın kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde içme suyu ve kanalizasyon hizmetli alabilmesi için 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalışıyor. Ekipler bir taraftan içme suyu ve kanalizasyon alt yapısını güçlendirirken, diğer taraftan bu alanda yaşanan sorunları en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Ekipler son olarak Elmalı Yuva Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızaya müdahale etti. Ekiplerin noktasal olarak yaptığı kazı çalışmasının ardından arıza giderildi ve kaçak önlenmiş oldu. Hattan beslenen mahalle sakinleri kısa sürede suya kavuştu.



Antalya'nın her köşesinde çalışmalarını sürdüren ASAT, Akseki'de meydana gelen kanalizasyon hattı arızası için çalışma başlattı. Arızanın yaşandığı noktaya yeni hat çeken ASAT ekipleri, özverili çalışmaları neticesinde esnaf ve vatandaşın mağdur olmasını engelledi. Ekipler kısa sürede sorunu çözerek bölgedeki hattı hizmete aldı.



ASAT, Finike ilçesi Gökçeyaka ve Gökbük mahallelerinde meydana gelen içme suyu arızasına vakit kaybetmeden müdahale etti. Yaklaşık 200 aboneyi besleyen isale hattında tespit edilen arıza kısa sürede tamir edildi. Böylece, hem içme suyunun boşa akması önlendi hem de vatandaşların basınç düşüklüğü nedeniyle kesinti yaşamasının önüne geçildi. - ANTALYA