Son Dakika Haberleri: Akseki Göktepe Yaylası'na bakım onarım
Son Dakika Güncel Akseki Göktepe Yaylası'na bakım onarım

Akseki Göktepe Yaylası'na bakım onarım

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Göktepe Yaylası'na ulaşım sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.

Akseki Göktepe Yaylası'na bakım onarım, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Göktepe Yaylası'na ulaşım sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki sınırları içinde yer alan Manavgatlıların da yoğun kullandığı Göktepe Yaylası'na ulaşımı sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.


Ulaşım güvenli hale geldi


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Boğaz Yurt, Bey Çukuru, Deli Oğlanlı, İlvat Gölü, Namaras, Çenger, Gençler, Demirciler, Sarı İmamlı, Belen Obası, Çam Tepesi, Yarpuz mahallerini de kapsayan yol güzergahında bozulan ve çukurlar oluşan bölgelerde dolgu malzemesi ve büz yerleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu 12 mahalle ve yayla yolunda ulaşım güvenli hale geldi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Göktepe, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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