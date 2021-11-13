Akseki İlçe Jandarma'dan "AHENK" projesine destek - Son Dakika

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK ) Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
Ekipler, AHENK projesi kapsamında Akseki Şahinler Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere jandarmanın görev alanlarıyla ilgili lisesinin konferans salonunda bilgi veren jandarma ekipleri, daha sonra okul bahçesinde kullandıkları ekipmanları sergiledi.
Kaynak: AA
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